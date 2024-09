Auchan Sénégal dément tout contentieux avec le fisc sénégalais

Les collaborateurs d'Auchan Sénégal et la direction de la société ont réagi à la publication, ce mercredi 04 septembre 2024, d'un article en Une du journal Libération, évoquant un prétendu contentieux entre Auchan et les services fiscaux du pays.



Selon la direction d’Auchan, cet article repose sur des informations erronées, car « à ce jour, aucun contentieux n’oppose Auchan et le fisc sénégalais ». Dans un communiqué de presse, l’entreprise regrette que « le journal n’ait pas suffisamment vérifié ses sources », soulignant que « l'article se fonde sur un précédent différend, clôturé depuis plusieurs années déjà ».



Auchan Sénégal précise qu’elle est « placée sous le régime de droit commun » et qu’elle s’engage à respecter la réglementation en vigueur dans le pays. Chaque année, l’entreprise contribue au fisc sénégalais à hauteur de « près de 30 milliards de FCFA », lit-on sur le document parvenu à PressAfrik.