Hôpital Dalal Jamm : les professionnels de la santé en grève ce vendredi

Les agents de santé du Centre hospitalier Dalal Jamm ont entamé une grève de 24heures ce vendredi 30 mai. A travers cette grève, ces professionnels de la santé dénoncent leurs conditions de travail et exigent des solutions durables pour une meilleure prise en charge des patients. Ils dénoncent également « l'arrêt récurrent du service de radiothérapie, des problèmes de plomberie et d'étanchéité » qui selon eux ont entraîné la « fermeture de plusieurs salles d'hospitalisation ».



A cet effet, ils rejoignent le mouvement d’humeur du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) pour dénoncer des irrégularités dans la contractualisation de certains médecins, et également l'absence de réponses concrètes de la part des autorités sanitaires, malgré les multiples alertes.