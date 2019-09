Aucun Sénégalais tué en Afrique du Sud dans les violences homophobes (Ministere)

Par ces temps qui courent, il n’y a pas un seul pays au monde qui ne s’inquiète pas du sort de ses ressortissants en Afrique du Sud. La

montée des violences xénophobes dans ce pays a fini d'émouvoir et de choquer la planète avec des images atroces diffusées dans les Réseaux sociaux.



Le Gouvernement du Sénégal n’a pas encore communiqué sur le sujet. Toutefois, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères a bien voulu rassuré le peuple sur la situation des Sénégalais qui vivent à Johannesburg. Selon lui, il n’y a pas à ce jour de victimes sénégalaises dans ces violences extrêmes.

«Le secrétaire D'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Moise Sarr, vient de m'appeler suite à mon post de ce matin sur la situation des Sénégalais sur place. A ce stade, il n'y a aucun Sénégalais tué à Johannesburg. L'ambassadeur a même tenu une réunion avec ses homologues des pays de la sous région comme le Mali et la Guinée. L'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud a saisi les ressortissants sénégalais pour leur demander de rester chez eux et d'être prudents. Le sujet a été abordé en Conseil des ministres», a rapporté le journaliste Adama Sow.