Audience : Braima Camará remercie le Sénégal pour l’hospitalité lors de son séjour médical à Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce lundi, le Premier ministre de la République de Guinée Bissau.



Selon une publication de la Présidence du Sénégal, Braima Camara est venu remercier le Sénégal pour l’hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour à Dakar.



Le chef du gouvernement bissau-guinéen a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les Présidents Faye et Embalo pour renforcer davantage la coopération entre Dakar et Bissau.



Pour rappel, le Premier ministre bissau-guinéen avait été évacué à Dakar fin août, à bord d’un vol militaire spécial, après un malaise survenu lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État. À cette occasion, le Président Diomaye Faye s’était rendu à son chevet dans un hôpital de la capitale sénégalaise.



