Audience : Braima Camará remercie le Sénégal pour l’hospitalité lors de son séjour médical à Dakar

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce lundi, le Premier ministre de la République de Guinée Bissau.
Selon une publication de la Présidence du Sénégal, Braima Camara est venu remercier le Sénégal pour l’hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour à Dakar.
Le chef du gouvernement bissau-guinéen a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les Présidents Faye et Embalo pour renforcer davantage la coopération entre Dakar et Bissau.
Pour rappel, le Premier ministre bissau-guinéen avait été évacué à Dakar fin août, à bord d’un vol militaire spécial, après un malaise survenu lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État. À cette occasion, le Président Diomaye Faye s’était rendu à son chevet dans un hôpital de la capitale sénégalaise.
Selon une publication de la Présidence du Sénégal, Braima Camara est venu remercier le Sénégal pour l’hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour à Dakar.
Le chef du gouvernement bissau-guinéen a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les Présidents Faye et Embalo pour renforcer davantage la coopération entre Dakar et Bissau.
Pour rappel, le Premier ministre bissau-guinéen avait été évacué à Dakar fin août, à bord d’un vol militaire spécial, après un malaise survenu lors de la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil d’État. À cette occasion, le Président Diomaye Faye s’était rendu à son chevet dans un hôpital de la capitale sénégalaise.
Autres articles
-
Passation de service au ministère des Infrastructures : Déthié Fall promet rigueur et accélération des projets
-
Assemblée nationale : le remplaçant d'Amadou Ba, Amadou Mbaye Thiam, officiellement installé ce lundi
-
🛑 Direct| A. N: Suivez l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2025.
-
rapport Centif : une information judiciaire ouverte contre Waly Seck et six autres personnes
-
Parquet financier : Aliou Sall, frère de l’ancien Président Macky, sous le coup d’une information judiciaire