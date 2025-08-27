Audience avec Diomaye Faye à Paris : "Nous travaillons étroitement avec le Sénégal au service du rapprochement entre nos deux pays", déclare Macron

Le Président français Emmanuel Macron a reçu ce mercredi, à Paris le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour un entretien visant à renouveler et consolider les deux pays. L’économie, la sécurité, la mémoire et la préparation du sommet Afrique-France 2026 figuraient parmi les principaux sujets abordés.



Emmanuel Macron a souligné sur X (anciennement Twitter), la continuité des échanges entre la France et le Sénégal et a insisté sur la nécessité de travailler de manière concrète sur leur agenda commun, notamment économique.



Les deux chefs d’État ont également évoqué des "questions internationales, mémorielles et sécuritaires, ainsi que la préparation du sommet Afrique-France prévu en 2026, confirmant leur coopération étroite sur ces dossiers", avance le chef de l’état français.



Emmanuel Macron a enfin adressé ses vœux de succès au chef de l’état sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Il a rappelé que la France, forte de l’expérience des Jeux de Paris, est fière de ce partenariat et de l’accompagnement qu’elle pourra apporter à cet événement historique pour le Sénégal.