Audience entre Diomaye Faye et Macky Sall: les victimes des événements de 2021-2024 appellent à une marche

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’ancien président sénégalais, Macky Sall, sera à Dakar, le 17 juillet 2026, pour une audience prévue à 15 heures (GMT) avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye.

Cette visite est mal accueillie par le collectif des victimes des événements politiques de 2021 à 2024, qui prévoit d'organiser une marche pacifique pour réclamer toute la lumière sur les violences en cause.



Au micro de la RFM, Sidy Coundoul, membre du collectif, a d'abord rappelé que toutes les situations qu’ils ont vécus « au-delà de la limite, des normes humaines » comme les tortures et les meurtres, « n'ont jamais vu de lumière», contrairement à la promesse de campagne de Diomaye Faye. « Parce que s'il y a un responsable dans ces tueries, en premier lieu, c'est Monsieur Macky Sall. Et tant que lumière n'est pas faite sur cette situation-là, nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur se promène dans nos rues comme si de rien n'était », a martelé Sidy Coundoul.



Selon lui, c’est normal que le leader de l’APR soit reçu comme un ancien Président mais le collectif ne peut pas cautionner l'audience dans la «situation actuelle».



« Rien qu'aujourd'hui, encore une fois, une personne est encore morte : Monsieur Diba Mbaye, qui était le coordinateur de notre collectif (anciens détenus). Une personne qui s'est battue, une personne qui luttait juste pour que le Sénégal change », a-t-il déploré.

