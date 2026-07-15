Dakar : la police interpelle l'auteur présumé d'une tentative de meurtre à la machette, particulièrement violente

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, lundi 13 juillet 2026, l'auteur présumé d'une tentative de meurtre particulièrement violente, selon un communiqué de la police. Une machette avait été utilisée lors de la violente agression.



A l’origine des faits, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026, aux environs de minuit, les policiers ont été alertés d’une rixe dans le quartier Djiddah 1, près de l’église Saint-Paul. Sur place, les agents ont découvert une victime grièvement blessée au cou par un coup de machette, perdant une quantité importante de sang. Évacuée d'urgence vers le centre de santé Nabil Choucair, la victime a pu être stabilisée par le service des urgences.



Identifié par un témoin oculaire, l'agresseur avait réussi à prendre la fuite avant l’arrivée de la patrouille. Les investigations menées par les forces de l'ordre ont finalement payé : le suspect a été localisé et interpellé ce lundi à 14 heures, devant une boutique du quartier Scat Urbam.



A l'issue de la procédure, le mis en cause a été déféré devant le parquet, le temps que les enquêtes permettent de faire toute la lumière sur cette affaire.