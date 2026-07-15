Titrisation : Senelec valide l'admission de ses obligations de 108 milliards FCFA à la Bourse de Luxembourg

« Cette cotation à la Bourse de Luxembourg et sur LGX est une étape historique pour SENELEC et pour le Sénégal », a déclaré Papa Toby GAYE, Directeur Général de la société. « Nous sommes fiers d’introduire sur le marché international la première titrisation d’une entreprise publique africaine, avec le soutien de LuxSE », a-t-il ajouté, confirmant l'ambition de l'opérateur de favoriser l'accès à une énergie propre et abordable.