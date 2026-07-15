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Titrisation : Senelec valide l'admission de ses obligations de 108 milliards FCFA à la Bourse de Luxembourg



Titrisation : Senelec valide l'admission de ses obligations de 108 milliards FCFA à la Bourse de Luxembourg
La Senelec a marqué l’histoire de la finance africaine en devenant la première entreprise publique du continent à introduire une titrisation liée à des critères de durabilité à la Bourse de Luxembourg (LuxSE).

Selon un communiqué, cette opération majeure, d'un montant de 108 milliards FCFA, consiste à transformer des créances clients en liquidités immédiates pour soutenir les investissements dans les infrastructures énergétiques.

Titrisation : Senelec valide l'admission de ses obligations de 108 milliards FCFA à la Bourse de Luxembourg
Validée vendredi dernier lors d'une cérémonie « Ring the Bell », cette émission se distingue par son caractère innovant, ses titres étant indexés sur des objectifs de développement durable (SLB). La performance financière de ces obligations dépendra directement de la capacité de l'entreprise à réduire ses pertes techniques tout en augmentant la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

« Cette cotation à la Bourse de Luxembourg et sur LGX est une étape historique pour SENELEC et pour le Sénégal », a déclaré Papa Toby GAYE, Directeur Général de la société. « Nous sommes fiers d’introduire sur le marché international la première titrisation d’une entreprise publique africaine, avec le soutien de LuxSE », a-t-il ajouté, confirmant l'ambition de l'opérateur de favoriser l'accès à une énergie propre et abordable.
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Fodé Bakary Camara

Mercredi 15 Juillet 2026 - 14:46


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