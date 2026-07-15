Développement de la Casamance : la Banque mondiale approuve un financement additionnel de 40 millions de dollars

Selon un communiqué, la Banque mondiale a approuvé un nouveau décaissement de 40 millions de dollars (près de 23 milliards FCFA) pour accélérer le développement territorial inclusif en Casamance et à Kédougou, respectivement au sud-ouest et au sud-est du Sénégal. Ce nouveau soutien porte l’investissement total à 85 millions de dollars (environ 48,83 milliards FCFA), pour des bénéficiaires du projet estimés à 850.000 personnes.



«L’opération s’inscrit dans la continuité des résultats encourageants enregistrés depuis le lancement du projet, notamment l’amélioration de l’accès aux services essentiels pour plus de 433 000 personnes en Casamance. Il permettra désormais d’étendre ces acquis à la région de Kédougou, dont les atouts agricoles, miniers et touristiques offrent des perspectives réelles de développement économique local», précise la note.



Le projet s’articule autour de deux pôles d’intervention complémentaires. Dans le pôle Sud (Casamance), les actions portent sur la réhabilitation de pistes rurales, la modernisation des systèmes d’irrigation et des chaînes de valeur agricoles, ainsi que le renforcement de l’état civil. Dans le pôle Sud-Est (Kédougou), le projet investira dans des infrastructures scolaires résilientes, des plans de mobilité rurale et des formations professionnelles certifiées pour les jeunes et les femmes, afin de renforcer leur insertion dans les secteurs porteurs de la région.



«Ce financement additionnel traduit l’engagement commun du gouvernement du Sénégal et du Groupe de la Banque mondiale en faveur d’une croissance inclusive, résiliente et durable sur l’ensemble du territoire national», a déclaré Djibrilla Issa, directeur de division pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie