Audience entre le Président Diomaye Faye et le secteur privé : zappés, le GSPD et le CNDES manifestent leur "déception"

Le Groupe Secteur Privé et Développement (GSPD) et le Conseil national des Dirigeants d'Entreprises du Sénégal (CNDES) Innovation-Croissance, ont réagi à l'audience que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé au secteur privé vendredi 19 avril dernier. Zappés, ils ont fait part de leurs "sentiments de frustration, de déception et de trahison", dans un communiqué.



"C'est avec indignation que nous avons appris dans la journée du vendredi 19 Avril 2024, que son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, allait recevoir le secteur privé le mardi 23 Avril 2024 et que certains président d'organisations patronales avaient déjà reçu leurs cartons d'invitation", peut-on lire dans la note.



Birane Yaya Wane, président du CNDES et du GSPD, informe qu'il n'a pas "reçu de carton d'invitation pour pouvoir assister à cette rencontre, de même que d'éminents acteurs incontournables du secteur privé opérationnel Sénégal qui font d'ailleurs notre fierté".



M.Wane parle de "grave dysfonctionnement d'ordre administratif et institutionnel". "De fil en aiguille, en remontant l'information, on se rend compte d'un grave dysfonctionnement d'ordre administratif et institutionnel dans la forme, comme dans le fond par rapport aux choix d'acteurs économiques de seconde zone conviés à cette rencontre et qui n'y ont pas leur place et mieux laissant de côté, ignorant, oubliant volontairement les véritables acteurs du secteur privé opérationnel sénégalais", peste-t-il.



Parmi les invités à cette rencontre présidentielle, constate M. Wane pour le dénoncer, "nous avons tenu à attirer l'attention de nos nouvelles autorités sur l'invitation faite à Monsieur Abdoulaye Sow, forestier de son état, inscrit dans la sous-section AGRICULTURE qui a été annulée en premier par l'Assemblée générale des chambres réunies de la Cour d'appel de Dakar présidée par le juge Demba Kandji".



CNDES et du GSPDC d'ajouter : "C'est ce soi-disant président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) qui fait de l'usurpation de fonction après plus de trente-neuf (39) ans de mauvais et déloyaux services passés dans l'institution consulaire, alors que le rejet par les arrêts n° 25 et 26 du 20/12/2012 rendus par la Cour suprême (Chambres Réunies) des requêtes en rabat d'arrêt, dirigées contre les arrêts n° 40 et 41 du 08/12/2011rendus par la Chambre Administrative de Cour suprême, a pour effet de rendre irrévocables ces derniers, aucune voie de recours n'étant plus possible".



Et, poursuivent-ils, "Ceux-ci ayant rejeté les pourvois formés contre l'arrêt N° 1 du 12/07/2011 rendu par la Cour d'appel de Dakar statuant en Assemblée Générale, l'autorité de la chose jugée s'attache désormais au seul dispositif de cette décision. Celui-ci est ainsi conçu : Annule les résultats du 1er tour de la sous-section Etablissements Financiers, des élections de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar tenu le 01/08/2010 ; Annule le 2ème tour du scrutin des élections de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar tenu le 22/08/2010 dans son entièreté".



Les membres de Innovation-Croissance prennent "l'opinion à témoin des sentiments de frustration, de déception et de trahison qui nous animent présentement".



Toutefois, le CNDES et du GSPDC déclarent qu'ils vont soutenir le nouveau président dans voie de " JUUB-JUBAL-JUBANTI". "Pour ce nouveau gouvernement de rupture qui se trouve être toujours dans la période de grâce et que nous continuerons à soutenir dans la voie du JUUB-JUBAL-JUBANTI au regard des situations compliquées et tensions de tous ordres difficiles qu'il a héritées de la gestion gabégique et chaotique du défunt régime", annoncent-ils.



Les problèmes du Sénégal à ce jour étant d'ordre économique, c'est dans ce cadre que le CNDES et le GSPD comptent "jouer pleinement leurs rôles auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier Ministre, chef du gouvernement à qui nous renouvelons nos félicitations et proposons notre disponibilté à les accompagner pour relever ensemble tous les défis liés à la création de richesses et d'emplois qui nous interpellent nous secteur Privé Opérationnel".