Audiences tous azimuts: Thierno Bocoum également a eu son tête-à-tète avec le Président Wade

Le Président Wade continue d'accorder des audiences aux leaders de l'opposition et autres détracteurs du régime de Macky . Après Ousmane Sonko de Pastef , Adama Gaye , Mamadou Lamine Diallo de Tekki , c'est autour de Thierno Bocoum du mouvement Agir. L’ancien président de la République, Abdoulaye Wade ferait-il d’une pierre deux coups : réunir l’élytre dure de l’opposition autour de sa personne en perspective des élections locales ou mettre la pression sur le président de la République et sur son régime.



En tous cas le dernier à sortir était très rassuré et motivé de sa visite d'hier-mardi. À en croire, le président du mouvement Agir Thierno Bocoum , "on ne peut qu’être rassuré et motivé quand un symbole de la démocratie et de la liberté, un panafricain convaincu te tient la main. Merci au Président Wade pour cet entretien plein d’enseignements », a-t-il posté sur sa page Facebook.