(Audio) Me El Haj Diouf après s'être entretenu avec son client Barthélémy Dias : "il m'a dit qu'il n'a insulté aucun magistrat et..."

Me El Haj Diouf a pu s'entretenir avec Barthélémy Dias, retenu dans les locaux de la Sûreté urbaine depuis vendredi 30 mars, pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Selon l'avocat, son client est victime du seul fait que certaines personnalités de ce pays ne maîtrisent pas bien la langue française. Il estime que les propos du maire de Mermoz-Sacré Coeur ont été détournés et habillés d'un sens qui n'était pas celui véhiculé par leur auteur. Me El Haj Diouf exige ainsi la libération immédiate de son client, dans un entretien téléphonique avec la Rfm... Ecoutez !!!