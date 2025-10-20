Audit OACI : le Sénégal vise une amélioration de ses performances en sécurité aérienne

Le Sénégal accueille du 20 au 27 octobre 2025 un audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans le cadre de son Programme universel d’audit de surveillance continue de l’aviation (USOAP-CMA). Cette mission concerne les domaines de l’Organisation (ORG), de la Législation aéronautique de base (LEG) et, principalement, de l’Enquête sur les accidents et incidents d’aviation (AIG).



Le pays, déjà distingué lors de la 42e Assemblée de l’OACI à Montréal pour ses avancées en matière de sécurité aérienne, cherche à améliorer ses scores à l’issue de cet audit. Lors de la réunion d’ouverture, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a rappelé que « depuis les derniers audits de 2019 pour la supervision de la sécurité et 2024 pour les accidents et incidents d’aviation, le Sénégal a poursuivi ses efforts en actualisant son cadre législatif et réglementaire, renforcé les capacités humaines et techniques de l’Autorité de l’Aviation et amélioré les procédures d’enquête sur les accidents et incidents d’aviation entre autres ».



Il a ajouté, au nom du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, que « le Sénégal exprime toute sa disponibilité et son engagement pour la réussite de cette mission de l’OACI ». Selon lui, ces efforts « témoignent de la ferme volonté de l’Etat et des acteurs aéronautiques de garantir la sécurité et la sûreté des opérations aériennes, condition essentielle à la confiance du public et au développement durable de notre secteur aéronautique ».



Frédéric Prillieux, chef de l’équipe d’audit, a précisé que « ce Programme d’audit de l’OACI sert à mesurer et surveiller les capacités de supervision de la sécurité et pour améliorer de façon continue les performances de sécurité des États et de l’aviation mondiale ».



Le Directeur du Bureau d’enquête et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile (BEA Sénégal), Mamadou Gningue, présent lors de l’ouverture, estime que « notre système d’aviation civile sortira de cet audit ragaillardi ». Un second audit, consacré aux Services de la navigation aérienne (ANS), est prévu prochainement.