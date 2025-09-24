Audition au Pool judiciaire financier : Waly Seck sort libre!

Fin d'audition pour Waly Seck. Le chanter du peuple, auditionné ce mercredi, au Pool judiciaire financier (Pjf), rentre chez lui libre. Il a recouvré la liberté après un cautionnement.

Aminata Diouf

