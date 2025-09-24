Réseau social
Audition au Pool judiciaire financier : Waly Seck sort libre!

Fin d'audition pour Waly Seck. Le chanter du peuple, auditionné ce mercredi, au Pool judiciaire financier (Pjf), rentre chez lui libre. Il a recouvré la liberté après un cautionnement.




Aminata Diouf

Mercredi 24 Septembre 2025 - 16:45


