Audition de Lat Diop : l'ancien ministre des sports, le milliard et un après midi rythmé dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar

Une soirée aussi rocambolesque concernant l'ancien ministre des Sports et non moins ex-DG de la Lonase, Lat Diop. Des informations sur son arrestation par la Brigade de recherches de Keur Massar ont suinté depuis quelques bonnes heures sur la toile.

Dans cette affaire, le constat est que Lat Diop a bien été auditionné par la gendarmerie de Keur Massar. Mais reste cependant libre, selon une source proche du monde du sport qui a contacté un peu plutôt la rédaction de Pressafrik. La même source, qui affirme s'être entretenu avec lui après l'audition, a indiqué que le concerné est actuellement chez lui.



Au-delà, de l'audition les zones d'ombre de cette affaire résident sur les motifs qui ont valu cette interpellation à l'ex-DG de la Lonase. Il y a eu beaucoup de littératures concernant cette affaire. Dans une vidéo dont détient PressAfrik, on y voit un individu accusant monsieur Diop de lui avoir confié une somme d'un milliard de FCFA en espèces. Dans un audio parvenu à la rédaction de PressAfrik, un autre témoin parle d'un litige découlant du transfert d'un joueur de Guédiawaye FC en Chypre.



D'après d'autres recoupements, Lat Diop a reçu sa convocation hier, à la suite des accusations d'un de ses anciens collaborateurs à Guédiawaye FC. Il a ainsi déféré à la convocation cet après-midi vers 15 heures et est rentré chez lui juste après l'audition.

Après plusieurs tentatives de l'équipe de PressAfrik pour le joindre en vain, Lat Diop via un statut posté sur son Whatsapp, affirme avoir été convoqué et auditionné par la gendarmerie de Keur Massar et qu'il est par la suite tranquillement rentré chez lui.



« Dieu merci

J'ai été convoqué par la gendarmerie à propos d'une vidéo m'accusant d'une histoire de milliards. Je tiens à préciser que je ne suis pas mêlé ni de près ni de loin à cette histoire formulée par une personne mal intentionnée. J'ai répondu à la brigade de recherche, j'ai apporté des éclaircissements et je suis tranquillement chez moi à côté de ma famille. A tous mes amis et sympathisants je leur demande de vaquer tranquillement à leurs occupations. Je suis chez moi. # Lat Diop# ».

