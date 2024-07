Audition de la FSF par la Cour des comptes: Augustin Senghor "pas inquiet"

Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor a réagi à son audition par l'institution judiciaire financière, la Cour des comptes. Mais pour le patron du football sénégalais,il y a pas de quoi fouetter un chat. Et que cette procédure rentre dans le cadre normal des choses.



Il réagissait en marge de la finale de la coupe du Sénégal. “L’exercice de contrôle et de gestion est un exercice normal qui se fait dans un État qui se respecte. On est partis intégrante de cet État, on pense travailler au service de cet État et on a aucun problème dans le cadre de l’audit des contrôles de la CAN 2021 et de la coupe du monde 2022. C’est normal que la Cour des comptes puisse nous demander des informations qu’on a données tranquillement et tout le monde, c’est que c’est un principe connu de tous”, a expliqué Augustin Senghor.



Poursuivant, il a affirmé qu'il n'a jamais été question pour la FSF de gérer des fonds.“On sait que dans toutes les compétitions en tout cas sous notre magistère, la fédération n’a jamais géré de fonds publics. On exprime nos besoins qui sont exécutés, c’est comme ça que ça se fait. Donc, il n’y a pas d’inquiétude là-dessus, on est sereins et disponibles pour tout ce qui concerne la justification de nos activités”, s'est défendu l'édile de la commune de Gorée.



Pour rappel, la question de l'utilisation des fonds tirés de la participation de la Coupe du monde avait envahi la place publique, il y a un certain moment.