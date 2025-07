Cameroun : le ministre des Sports dément la démission de Marc Brys et recadre la FECAFOOT

Le ministre des Sports et de l'Education Physique (MINSEP) a démenti la démission de l'entraîneur belge, pourtant annoncée par la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) par communiqué quelques heures plus tôt. Dans un communiqué, le MINSEP tient à rassurer l'opinion sur le fait que Marc BRYS n'a pas démissionné de ses fonctions. Il appelle par ailleurs la FECAFOOT à plus de retenue et de pondération.





« Le ministre des Sports et de l'Education Physique (MINSEP) a l'honneur d'informer l'opinion publique nationale et internationale qu'il a découvert, par voie de réseaux sociaux, en même temps qu'il recevait, ce jour avec stupéfaction, une lettre du Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) ayant pour objet « Démission-surprise de M. Marc BRYS », peut-on lire dans le communiqué.



« A cette lettre était adjointe la copie d'une autre correspondance intitulée « Résiliation unilatérale du contrat n°032/MINSEP/CAB du 08 avril 2024 », dont le MINSEP n'avait cependant pas, en sa qualité de signataire du contrat liant l'Entraîneur-Sélectionneur à l'Etat du Cameroun, reçu notification par voie officielle », ajoute-t-il.





Le ministre des Sports précise qu’après entretien téléphonique avec M. Marc BRYS, Entraîneur-Sélectionneur des Lions Indomptables, et sur la foi d'un courrier électronique de l'intéressé apportant un démenti formel à sa prétendue démission. « Le MINSEP tient à rassurer l'opinion sur le fait que M. Marc BRYS n'a pas démissionné de ses fonctions. Il reste résolument en poste », affirme-t-il.





A cet égard, poursuit-t-il, « l'information relative à une prétendue démission de l'Entraîneur-Sélectionneur des Lions Indomptables est infondée et relève de la pure manipulation ».



Par ailleurs, le MINSEP tient à souligner qu'à date, l'Entraîneur-Sélectionneur n'a plus d'arriérés de salaire, le Ministre des Finances (MINFI) les ayant effectivement apurés, le 18 juillet 2025. « Ce qui lève tout malentendu éventuel à propos de la situation salariale du Coach », insiste-t-il.





Au demeurant, le ministre des Sports et de l'Education Physique appelle la « Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) à plus de retenue et de pondération ainsi qu'à un sens élevé de la responsabilité et du patriotisme dans la gestion de la collaboration avec le staff technique des Lions Indomptables ».