Augmentation du prix du ciment: L'Etat du Sénégal stoppe la Sococim

Alors que l'augmentation du prix du tonne de ciment par la première cimenterie du pays continue d'alimenter la polémique, entre les associations consuméristes et autres citoyens, l'État du Sénégal aurait signé un arrêté de blocage des prix du ciment. Une mesure qui intervient après la décision de la Sococim d'augmenter de manière unilatérale de 3 francs Cfa le prix du kilogramme de ciment.



D'après Sénéweb, qui dit se fonder sur des sources sûres, cette décision a été prise à titre conservatoire en attendant l’ouverture de concertations avec les cimenteries en vue d’une solution concertée.



"L'idée c'est encore de maintenir les prix, mais pour permettre de mieux apprécier la situation et trouver un équilibre. Avoir un prix qui ne soit pas spéculatif mais qui puisse aussi rémunérer l'investissement privé et maintenir l'activité économique", a confié le directeur du Commerce intérieur, Ousmane Mbaye à nos confrères