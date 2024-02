Augustin Senghor évoque la situation du sélectionneur: "On est en échange continu avec Aliou Cissé"

Présent lors de la cérémonie de remise du drapeau aux « Lions » de la plage en partance pour la Coupe du monde de Beach-Soccer, le patron de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, a évoqué la situation du sélectionneur Aliou Cissé après l'élimination du Sénégal de la CAN 2023.



De retour à Dakar après l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), Augustin Senghor s'est prononcé sur la situation de l'actuel sélectionneur des Lions de la Téranga décrié par certains observateurs. Le boss de la FSF affirme avoir eu une discussion avec Aliou Cissé après la défaite des « Lions » face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire.



« On est en échange continu avec Aliou Cissé. C'est dans la norme des choses, c'est notre relation de travail. Aliou, on est ensemble depuis 2011, ce n'est pas hier. La fédération lui a fait confiance très tôt. On continue de discuter avant les matchs, après les matchs. Après ce match-là (contre la Côte d'Ivoire) aussi, on a discuté. On a échangé des choses qu'on ne peut pas livrer ici. Comme d'habitude aussi, ce n'est pas sur ces discussions qu'on décide de quoi que ce soit », déclare le président de la FSF.



Mieux encore, Augustin estime que le Sénégal reste toujours la meilleure équipe du continent et qu'il n'est pas nécessaire de remettre en cause les fondements qui ont fait le succès du Sénégal depuis des années.



« Dans la compétition et dans la marche des grandes équipes, il y a certaine ment des écueils, mais un compétitif ne s'arrête jamais. Après la phase de groupe, nous étions la plus belle équipe, on était chanté de partout. Notre coach a été choisi par le monde entier comme meilleur coach' de la phase de poules. Et sur un match tout a été chamboulé. De héros on nous a considérés comme ayant failli. Il faut savoir raison garder, prendre le recul nécessaire, analyser lucidement. J'insiste sur ce mot, parce que c'est important. Tout ce qui s'est fait ne s'est pas fait par hasard. Les qualités des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants, on ne peut pas les perdre du jour au lendemain ».



Et, il ajoute « l’équipe est à la place où elle était avant cette CAN-là. L'une des meilleures équipes indéniablement avec les meilleurs joueurs de ce continent, avec le meilleur encadrement, le meilleur entraîneur de ces cinq ou dix dernières années en Afrique ».





Avec Stades