CHAN 2024 – Sénégal vs Congo : Les « Lions » locaux visent la qualification

Le Sénégal affrontera le Congo ce mardi à 14h00 GMT au Amaan Stadium, pour la deuxième journée du groupe D du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024.



Vainqueurs du Nigeria (1-0) lors de leur entrée en lice, les « Lions » locaux peuvent déjà faire un grand pas vers la qualification en cas de succès face aux Congolais.



De son côté, le Congo peine à trouver la bonne carburation. Accrochés par le Soudan (1-1), les Diables rouges devront hausser leur niveau de jeu pour espérer rivaliser avec le tenant du titre.



Ce face-à-face entre un Sénégal en pleine confiance et un Congo en quête de repères s’annonce intense.



Dans l’autre rencontre du groupe, le Nigeria, battu d’entrée par les « Lions » locaux, tentera de se relancer face au Soudan (17h00 GMT).

