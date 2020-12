Auteur d'un doublé, Karim Benzema porte le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao

Le score peut paraître flatteur, tant le Real a mis longtemps à venir à bout de Bilbao, dans des circonstances pourtant très favorables. Mais il confirme une chose : Madrid est plus que jamais de retour, capable de se sortir de ces situations piégeuses.



S'ils ont encaissé un but (le premier depuis quatre matches), Zidane et ses hommes ont surtout signé leur quatrième victoire consécutive, toutes compétitions confondues.



Le doute s'est alors installé dans les têtes madrilènes, et, comme souvent, le sauveur a été Benzema. D'abord de la tête (74e), sur un centre de Carvajal, puis d'un tir croisé du droit (90e+2), sur un service parfait de Modric. À l'opposé, Courtois a également été déterminant, signe que le Real n'est pas débarrassé de tous ses soucis. Il a, en tout cas, réussi à gagner et se relancer pour de bon dans la course au titre.



L’Equipe