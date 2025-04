Autonomisation des femmes : Diomaye annonce le lancement de la phase 2 du programme PAVIE de la DER dans les prochains jours

« Pour renforcer et soutenir activement l’autonomisation économique des femmes, la phase 2 du programme PAVIE de la DER, avec une dotation d’un montant de 107 milliards de FCFA, sera lancée dans les prochains jours. Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3.000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares répartis sur l’ensemble du territoire, associant agriculture et élevage », a annoncé le chef de l’Etat ce jeudi.



Par ailleurs, en plus de la phase 2 du PAVIE et DER, un autre programme est en vue et il est destiné aux coopératives agricoles. Ce programme, d’après le Président Diomaye va démarrer avant la fin de l'année 2025. « Nous lancerons le programme innovant des Coopératives agricoles communautaires, structures destinées à renforcer les capacités de production des agriculteurs et éleveurs, notamment des jeunes et des femmes, et à favoriser leur accès aux marchés. Ces avancées réalisées malgré les contraintes budgétaires, sont le socle de perspectives ambitieuses », a souligné Diomaye Faye.



Ajoutant qu’ « il en est de même du secteur des BTP, où des paiements sur arriérés de 62,08 milliards ont été effectués et un montant de 66,7 milliards est prévu dans la LFI 2025 ».