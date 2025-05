Autonomisation économique des femmes en Casamance : l’initiative "Jigeen Ni Tamit 2.0" lancée jeudi à Kolda

Une nouvelle ère s’ouvre pour les femmes entrepreneures de la Casamance (sud) avec le lancement officiel, jeudi à Kolda, de l’initiative "Jigeen Ni Tamit 2.0". Ce projet ambitieux vise à renforcer l’autonomisation économique durable des femmes dans les régions de Kolda et Ziguinchor.



Porté par le ministère de la Famille et des Solidarités, et financé par la Coopération belge au développement, ce programme entend, d’ici 2026, accompagner 115 nouvelles entreprises agroalimentaires féminines actives dans les filières compétitives du lait, de la pêche, des fruits et des légumes. L’objectif est clair : faire des femmes du sud de véritables actrices de la souveraineté alimentaire et économique, en leur offrant les outils et les ressources nécessaires pour transformer leur potentiel en richesse.



Lors de la cérémonie de lancement, présidée par l’adjoint au gouverneur de Kolda, Bonaventure Kalamo, ce dernier a invité les femmes à "s’approprier pleinement ce projet" qu’il a qualifié de « véritable opportunité de transformation socio-économique ».



De son côté, la Directrice de l’autonomisation économique de la femme au ministère de la Famille et des Solidarités, Dr Nancy Ndour, a détaillé les quatre axes stratégiques de ce programme : renforcement des capacités managériales des entrepreneures, renforcement des compétences techniques en matière de transformation des produits, Amélioration de l’accès aux facteurs de production, amélioration de l’accès au marché.



« Ce projet va au-delà du simple accompagnement ponctuel. Il vise une autonomisation durable, en donnant aux femmes les moyens de développer des entreprises solides et compétitives dans des filières clés », a-t-elle souligné.



L’initiative "Jigeen Ni Tamit 2.0" s’inscrit dans la continuité d’une première phase réussie, et entend capitaliser sur les acquis pour booster l’économie locale et l’emploi féminin.



Son exécution est prévue sur la période 2022-2026 dans les deux régions cibles, avec l’ambition de transformer la Casamance en un pôle agroalimentaire porté par les femmes.



Avec ce projet, c’est tout un pan de l’économie rurale qui espère être dynamisé, en misant sur l’entrepreneuriat féminin comme levier de croissance inclusive et durable.