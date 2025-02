Autoroute à Péage : Un homme d’affaires égyptien victime d’un hold-up spectaculaire

L’insécurité continue de gagner du terrain et ce n’est pas les usagers de la sortie 9 de l’autoroute à péage qui ont vécu une scène digne d’un film d’action, qui vont le démentir. Selon L’Observateur, qui rapporte les faits, un gang de motocyclistes a orchestré un hold-up en plein jour, ciblant un homme d’affaires égyptien. Ce dernier, accompagné d’un compatriote, venait de retirer la somme de 6 millions de francs CFA à l’agence BOA de Keur Massar.



D’après le journal, les malfrats ont usé d’une ruse redoutable en simulant un accident de la circulation. « Une fois à la sortie 9, précisément au niveau du rond-point, la moto de l’homme d’affaires a été percutée par une autre, conduite par deux individus », précise la source. Sous la violence du choc, l’égyptien et son compatriote chutent lourdement.

Avant qu’ils ne puissent reprendre leurs esprits, deux autres motocyclistes surgissent pour les encercler.



Profitant de la confusion, deux des assaillants descendent de leur moto et s’acharnent sur l’homme d’affaires, qui tente désespérément de protéger son sac contenant l’importante somme d’argent. Plaqué au sol, il est violemment roué de coups avant que les malfrats ne réussissent à lui arracher son bien.



Alors que les braqueurs prennent la fuite, l’un d’eux, O. Diallo, chute accidentellement de sa moto. Pris en chasse par des témoins, il subit la vindicte populaire avant d’être livré aux forces de l’ordre. Interrogé au commissariat de Sicap-Mbao, il reconnaît les faits sans détour et révèle l’identité de l’un de ses complices, O. S. Camara, résidant à Grand-Yoff, rapporte L’Observateur.