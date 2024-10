Autoroute à péage : la bretelle de sortie N°8 de Keur Massar fermée durant la nuit du 25 au 26 octobre (communiqué)

Il est porté à la connaissance des usagers de l’Autoroute à péage Dakar- Diamniadio que la bretelle de sortie n°08 de Keur Massar sera fermée durant la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre. Ce désagrément fait suite à des travaux d’extension de l’autoroute à péage qui vont démarrer à partir de ce vendredi sur Thiaroye et Rufisque et Keur Massar. Ainsi, les Usagers sont priés de prendre la sortie 7 de Poste Thiaroye ou la sortie 9 de Zac Mbao pour vaquer à leurs occupations.



« Dans le cadre des travaux d’extension à 2 × 3 voies entre Thiaroye et Rufisque, une nouvelle bretelle de sortie a été aménagée en direction de Keur Massar. Par conséquent, des travaux nocturnes entraîneront la fermeture de la sortie n°08 de Keur Massar durant les nuits dès vendredi 25 et samedi 26 octobre 2024, de 23 h à 6 h du matin », a indiqué le communiqué.