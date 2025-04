Autosuffisance en produits horticoles à Kolda : un rêve en germination

La Maison du Citoyen du Forum Civil a accueilli ce vendredi une journée de réflexion d’envergure régionale, rassemblant les principaux acteurs de la filière horticole du Fouladou. Producteurs, transformateurs, semenciers, transporteurs, vendeurs et consommateurs ont uni leurs voix pour une cause commune : faire de Kolda une région autosuffisante en produits horticoles.



L’initiative, pilotée par la Coopérative régionale agro-commerciale de Kolda, vise à bâtir une stratégie collective, inclusive et durable pour inverser une tendance lourde : la dépendance de Kolda vis-à-vis des régions des Niayes et d’autres zones pour l’approvisionnement en produits horticoles.



« La plupart des produits horticoles consommés ici viennent d’ailleurs. Nous voulons changer cela. Kolda a un potentiel énorme et peut se suffire à elle-même », a martelé Mamadou Barry, président de la coopérative. Avec ses 571 membres actifs répartis sur plus de 250 périmètres maraîchers, la structure mise sur une synergie d’actions pour enclencher une véritable révolution agricole locale.



Un terreau fertile, des ambitions claires

La région de Kolda bénéficie d’un climat favorable, de terres arables et d’une main-d’œuvre jeune et disponible. Des atouts que les participants à cette rencontre veulent valoriser à travers une meilleure organisation des filières, le renforcement des capacités des acteurs et la mise en place de solutions concrètes aux problèmes de commercialisation.



Des défis identifiés, des solutions en gestation

Malgré le potentiel indéniable, de nombreux défis freinent l’élan des producteurs : difficulté d’accès aux marchés, manque d’équipements de transformation, problèmes logistiques dans les zones enclavées, et besoin de formation technique.



Le soutien de partenaires techniques et financiers comme Cives Mundi redonne cependant espoir. Sa représentante pays Madame Chery Parro promet l’accompagnement technique et le suivi des activités pour aider cette coopérative à relever les défis.