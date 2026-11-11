Avant Sénégal contre Soudan : Lamine Camara alerte sur l'adversaire et souligne l'importance d'Idrissa Gana Guèye

Lamine Camara promet un engagement total des Lions pour décrocher la victoire face au Soudan et honorer Idrissa Gana Guèye, absent pour la troisième journée des qualifications à la CAN 2027 ce jeudi 12 novembre au stade Léopold Sédar Senghor. Le milieu de terrain de l’AS Monaco s'exprime en conférence de presse d’avant-match sur les pièges de la rencontre et le rôle clé de son coéquipier.



L'international sénégalais prévient son équipe face au défi de l'adversaire. « On sait que c’est une très bonne équipe, une équipe qui peut nous mettre en difficulté. Mais nous, on a tout ce qu’il faut. On a travaillé ces deux derniers jours pour bien préparer ce match. Demain, il faudra être prêts et on aura notre public avec nous. Cela peut être une motivation supplémentaire », déclare Lamine Camara.



Lamine Camara souligne également l'impact du forfait du joueur d'Everton au sein du vestiaire. « Bien sûr qu’il va nous manquer, pas seulement à moi, mais à toute l’équipe. On connaît l’importance d’Idy dans cette équipe. Quand il joue ou quand il ne joue pas, son rôle est très important pour nous, comme grand frère et aussi comme leader sur le terrain », indique le milieu des Lions.



Lamine Camara insiste sur la détermination du groupe à s'imposer malgré cette défection. « Il n’est pas là, mais on sait qu’il sera toujours avec nous, devant la télévision ou auprès de nous. Aujourd’hui, c’est à nous de tout faire pour le rendre fier. On sait que si on gagne ce match, il sera content pour nous et pour le Sénégal. On va tout donner pour gagner et le rendre heureux », conclut le joueur.