231 500 tonnes importées : le Sénégal s'impose comme le premier acheteur mondial d'oignons néerlandais

Le secteur néerlandais de l'oignon a clôturé la campagne d'exportation 2025-2026 sur un record absolu. Selon les données de l'Association néerlandaise de l'oignon (HOA), le pays a expédié un total de 1 388 439 tonnes d'oignons vers plus de 130 pays, ce qui représente une hausse de 7 % par rapport au précédent sommet de 2021-2022 et de 15 % par rapport à l'année précédente.



L'Afrique est restée la principale destination de ces exportations, absorbant 57 % des volumes globaux. Au sein du continent, le Sénégal conserve son rang de premier acheteur individuel de la filière néerlandaise.



Les importations du Sénégal se sont établies à 231 500 tonnes pour la campagne 2025-2026, ce qui traduit une progression remarquable de 28 % en comparaison avec la saison 2024-2025. Lors du démarrage de la saison suivante (2026-2027), le rythme d'approvisionnement du marché sénégalais a toutefois connu un net ralentissement : au terme de la 38e semaine, le pays affichait un cumul de 45 200 tonnes, accusant un retard d'environ 29 % par rapport au même stade l'an dernier.



À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, les exportateurs néerlandais ont largement bénéficié de « prix d'achat compétitifs », ce qui a renforcé leur positionnement. La Côte d'Ivoire s'impose comme le deuxième plus grand marché mondial de l'oignon néerlandais avec plus de 212 000 tonnes importées lors de la saison 2025-2026.



La tendance s'est poursuivie au début de la campagne 2026-2027 (jusqu'à la semaine 38), où la Côte d'Ivoire est devenue la première destination régionale en recevant 71 500 tonnes (+27 %). Sur la même période, le Mali a importé plus de 20 000 tonnes (+3 %). Le rapport de la HOA signale une progression des flux vers la Sierra Leone et le Libéria, tandis que d'autres destinations historiques comme la Guinée et la Mauritanie sont « restées à la traîne ».



En dépit de ces volumes record, l'abondance de l'offre a fait chuter les prix du marché, créant une situation financière délicate pour les agriculteurs.



Le secteur indique que « la disponibilité d'eau douce en quantité suffisante demeure une préoccupation majeure pour la culture de l'oignon aux Pays-Bas » en raison d'une sécheresse persistante impactant les rendements des semis.