Avec la transition écologique, la ruée vers les minerais critiques en Afrique

Pour les régionales, le PDCI présente 27 candidats pour 31 régions. Desiré Gnessoa Gnonkonté, vice-président du PDCI, a été choisi pour la bataille du Cavally, où il affrontera Hubert Oulaye du PPA-CI et la ministre Anne Ouloto du RHDP. L’avocat d’Henri Konan Bédié, Jean-Chrysostome Blessy, est candidat dans le Gbêké, alors que l’ancien président PDCI du conseil régional Jacques Mangoua a connu des déboires judiciaires. À San Pedro, Donatien Beugre, président sortant, est le candidat investi : il résiste aux nombreuses candidatures internes.



Un nom était très attendu dans la liste des candidats aux municipales, celui du candidat investi pour la municipalité de Cocody à Abidjan. Jean-Marc Yacé, maire sortant, a été choisi par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, sa nièce et opposante en interne Yasmina Ouégnin, ne pourra donc pas se présenter sous les couleurs vertes du PDCI.



À Grand-Bassam, surprise, le parti se rangera derrière Linda Diplo. Elle a été préférée à Georges Philippe Ezalay, le secrétaire exécutif adjoint du PDCI, et ancien maire de la ville. Dans une adresse aux candidats, le président du parti, Henri Konan Bédié, mettait en garde samedi les cadres déçus contre de « mauvais réflexes individualistes ». Il appelait les candidats investis « à ouvrir dès après leur désignation, la composition des listes à leurs concurrents internes ».



Les partis d’opposition continuent de dénoncer la liste électorale et la composition de la CEI, ainsi que celle du Conseil constitutionnel. Une situation qui « compromet par avance l’acceptation et l’équité » des élections, a prévenu Henri Konan Bédié.



Le PDCI ne cache plus son intention de nouer une alliance avec le Mouvement Génération Capable, de Simone Gbagbo, en présentant des candidats communs dans certaines municipalités.