Avenir à la tête de la sélection : Aliou Cissé pourrait continuer l’aventure avec les « Lions » (Stades)

Depuis l’élimination du Sénégal en huitième de finale de la CAN, l’avenir du sélectionneur national fait débat. Soucieux d’assurer la stabilité dans la Tanière à proximité de la reprise des qualifications du Mondial 2026 (juin prochain, 3e et 4e journées), les uns plaident pour son maintien. D’autres, estimant que le technicien a atteint ses limites et se demandant si son discours passe toujours auprès de ses joueurs, militent pour son départ, quitte à prendre une « pause ».



Même s’il n’a pas atteint l’objectif de décrocher un second titre continental consécutif avec les « Lions », le technicien sénégalais va très certainement continuer à offrir ses services à la sélection nationale, informe « Stades » dans son édition de ce jeudi.



« Selon certaines indiscrétions, Fédération sénégalaise de football (FSF) n’aurait pas l’intention de se séparer de Aliou Cissé qui souhaiterait également continuer le travail entamé en mars 2015 », rapporte le quotidien sportif.



Dans un contexte actuel, la FSF entretien le suspense pour n’avoir pas encore tenu la réunion de bilan de la CAN afin de dégager les perspectives avec Cissé.



A noter que le contrat de Aliou Cissé expire le 31 août prochain. Il est en tête de l’équipe nationale depuis 2015. Avec lui, le Sénégal a remporté sa première CAN (2021), disputé une finale de la compétition (2019) et pris part à deux éditions (2018 et 2022) de Coupe du monde. Sans compter que sous son magistère, les « Lions » sont restés plusieurs années de suite la première équipe africaine du classement FIFA.