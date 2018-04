Awadi s’insurge contre le parrainage : «On ne peut pas imposer aux gens l’argument… »

Awadi affiche sa désapprobation concernant le passage en force dont a fait montre le gouvernement, pour faire passer sa loi sur le parrainage. En effet le rappeur, en conférence de presse lundi, s’est dit contre cette façon de faire qui n’a rien de démocratique.



«On ne peut pas imposer aux gens l’argument de la force. Je suis pour la force des arguments. Malheureusement, cette loi est passée avec tout simplement de la force. Je le déplore en même temps j’ai déploré ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale. Cela devait être mis sur la table. Cela devait être le résultat d’un consensus, mais pas le passage en force » .



Revenant sur la situation du Sénégal, le musicien-compositeur s’est montré déçu, d’autant plus que, fait-il remarquer : «la situation sociale est déplorable », a-t-il indiqué. Et de poursuivre : «on sent que l’argent ne circule pas, on voit que beaucoup de corporations ne sont pas heureuses. Dans chaque secteur, les gens tirent la gueule».



A l’en croire, les agissements qui avaient discrédité Me Abdoulaye Wade auprès des Sénégalais est en train de se reproduire avec les partisans de Macky Sall. Et, prévient-il, «cela risque d’être préjudiciable à l’actuel régime/ S’il ne se ressaisit pas, je pense que les mêmes causes vont aboutir aux mêmes effets»