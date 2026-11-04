UEMOA: la Cour de justice organise un colloque pour «évaluer (son) œuvre jurisprudentielle des 30 dernières années»

La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a célébré son 30e anniversaire par un colloque international. A cette occasion, le discours du Président de la Cour de justice de l'Institution, Kuami Gaméli Lodonou, a été lu par le Commissaire Lassine Bouaré, assurant l'intérim. Ce dernier a assuré que la rencontre avait pour but «d'évaluer l'œuvre jurisprudentielle des trente dernières années de la Cour de Justice».



Le colloque a réuni des sommités du monde universitaire et judiciaire pour faire un bilan de l'action de la Cour et définir les contours d'une meilleure justice communautaire. «Il s'agit d'un moment de gravité qui interpelle l'ensemble des acteurs de l'intégration régionale à la réflexion, à la décision et à l'action", a souligné le Président de la Cour de Justice, cité par le Commissaire Lassine Bouaré.



Une rencontre pour faire le bilan



Dans la suite de son discours, Lassina Bouaré a soutenu que le colloque «se veut d’abord un temps de bilan afin d’évaluer l’œuvre jurisprudentielle des trente dernières années de la Cour de Justice, au regard notamment de la mission initiale qui lui a été assignée par les pères fondateurs à savoir veiller au respect du droit quant à l’interprétation et à l’application du Traité».



Pour le Commissaire, ce moment historique «s’imposait à la Cour» afin de «marquer un temps d’arrêt pour mesurer le chemin parcouru, interroger le passé, évaluer le présent et scruter l’avenir». Il a par ailleurs espéré de voir le colloque constituer «une opportunité de co-construction afin de définir ensemble, à travers les différentes propositions qui viendront à être formulées, les contours d’une meilleure justice communautaire au service des bénéficiaires finaux de l’intégration : les citoyens communautaires».



Pour rappel, la Cour de Justice de l'UEMOA a été légalement instituée le 10 janvier 1994 par le Traité de Dakar constitutif de l'Union, puis officiellement installée à son siège à Ouagadougou le 27 janvier 1995, date à laquelle elle a effectivement commencé ses activités. Parmi ses missions, elle sanctionne les États membres qui ne respectent pas leurs obligations communautaires ou qui n'intègrent pas les règles de l'UEMOA dans leur droit national.