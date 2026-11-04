Tensions politiques autour du budget : le gouvernement défend sa gestion face aux critiques de Pastef

La loi de finances rectificative a été rejetée par les députés de Pastef à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a estimé que les parlementaires ne pouvaient pas se réfugier derrière l'argument de la sincérité budgétaire. Selon le ministre, aucun projet n'a été supprimé. Des réajustements étaient nécessaires suite aux résultats du programme de redressement économique et social.



« Vous parlez de la sincérité budgétaire. Il n'a jamais été question de sincérité budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous avez voulu ramener le débat à ce niveau. En 2025, notamment au mois de décembre, nous étions là avec le projet de loi de finances rectificative. Je crois que nous sommes revenus également avec un autre projet de loi de finances rectificative. Voilà la sincérité budgétaire. Nous avons été transparents du début à la fin. Vous avez voulu bloquer ce projet…, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes réfugiés derrière la sincérité budgétaire. Et c'est malheureux », a déclaré Cheikh Diba.



Le ministre a ajouté : « Mais tenez-vous bien, nous avons d'autres leviers comme la loi de règlement pour éviter ce genre de situations. Les projections que nous avions faites lorsque nous étions à l'Assemblée nationale et que nous allons recouvrer au moins 100 milliards en francs CFA. Mais au final, nous sommes retrouvés avec 100 et quelques milliards de francs CFA, loin des prévisions importantes. Je ne pourrais pas appeler cela un échec. Je pense que le président de l'Assemblée nationale ne dira pas que le ministère de l'Économie et des Finances et du Budget ne travaille pas. Celui qui est qui présidait également la séance ne dira pas que 100 milliards ».



Les députés de la majorité parlementaire ont justifié le rejet du texte par des incohérences et un changement de trajectoire du gouvernement. L'opposition a contesté cette décision en affirmant qu'elle risquait de bloquer le fonctionnement du pays.

