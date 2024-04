Axe Linguère-Matam : un accident fait deux morts et 10 blessés graves

Encore des morts sur la route. Un accident a fait deux (2) morts et 10 blessés graves. Le drame a eu lieu ce samedi à hauteur du village situé dans la commune de Barkédji sur l’axe Linguère-Matam sur la route nationale.



L’accident est causé par une défaillance mécanique et le véhicule s’est renversée sur le côté droit de la route. La voiture de type 4X4 se rendait dans un marché hebdomadaire dans le département de Matam.



Les deux corps sans vie et les 10 personnes blessées sont évacués à l’hôpital Maguette Lo de Linguère.