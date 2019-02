Axe Richard Toll-Dagana : Macky Sall promet l’émergence économique de cette zone

«Je suis venu au Walo, terre bénie. Le département de Dagana fait partie des départements où nous avons plus d’espoir. Parce que la phase une du Pracas était l’autosuffisance alimentaire et le programme national d’autosuffisance en riz. Ce qui a permis de passer de 450.000 tonnes en 2011-2012 à plus d’un million de tonnes de riz paddy. Je rends un hommage vibrant au producteur de riz de la vallée mais aussi aux femmes du Walo qui jouent un rôle important dans la production de riz au Sénégal», a rappelé le candidat Macky Sall.



Ce dernier qui était en tournée dans cette zone mardi 5 février, a indiqué que, dans le programme de renforcement de l’autosuffisance en riz, il procédera à l’aménagement du territoire ainsi qu’à l’aménagement du périmètre irrigué dans tout le département de Dagana.



Revenant sur ses réalisations dans la zone, le Président Sall d’ajouter qu’ «avec 177 milliards que j’ai déjà mis dans la vallée et le delta, nous avons 1.073 groupes motopompes qui sont dans la vallée. Nous avons 8 stations de pompage. Nous avons fait le désenclavement avec 261 km de piste pour acheminer la production vers les usines. J’ai fait beaucoup de chose au Walo et le meilleur reste à venir. Le Sénégal est en marche et c’est dans cette dynamique de marche accélérée que je lance un appel à tous les Sénégalais».



Toujours concernant le secteur de l’économie, le «champion» de Benno bokk yakaar (Bby) a soutenu que la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) «mérite le soutien de l’Etat», et que l’usine de la Socas sera ouverte.



A l’en croire, Promoville sera à Dagana et Richard-Toll pour construire de nouvelles routes et une gare routière, sans oublier la construction d’une cité religieuse à Dagana.