Dette : le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô rejette l’idée d’un « ajustement structurel »

En marge de sa Déclaration de politique générale (DPG), le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a apporté des précisions sur la situation économique et financière du Sénégal, notamment sur la question de l’« ajustement structurel ».



Le chef du gouvernement répondait notamment aux propos du député de Pastef Amadou Ba, qui avait évoqué cette question dans une publication sur Facebook.



Ahmadou Al Aminou Lô a rejeté l’idée selon laquelle le Sénégal serait engagé dans un programme d’ajustement structurel.



« Nous sommes dans un ajustement budgétaire et non structurel. Il n’y a pas d’ajustement structurel », a affirmé le Premier ministre.



Selon lui, le traitement de la dette constitue justement un moyen d’éviter au pays de basculer dans une situation d’ajustement structurel.



« Si vous faites des taux de croissance de 2,6 % et ne traitez pas votre dette, on peut se retrouver dans des situations inextricables. Le traitement de la dette n’est pas de l’ajustement, c’est le traitement de la dette qui va éviter d’aller vers l’ajustement », a-t-il expliqué.



« Nous sommes dans le traitement de la dette »



Le Premier ministre a également réagi à l’utilisation du terme « restructuration » par certains responsables de Pastef pour qualifier les mesures prises par le gouvernement concernant la dette publique.



« Nous avons travaillé et trouvé un accord sur le traitement de la dette. C’est un traitement de la dette, mais pas une restructuration. S’il y avait restructuration, nous allons le dire », a-t-il soutenu.



Ahmadou Al Aminou Lô insiste ainsi sur la distinction entre les deux notions et affirme que le gouvernement a déjà arrêté sa démarche.



« Nous sommes dans le traitement de la dette, mais vous (Pastef) parlez de restructuration. C’est votre responsabilité. Mais sachez qu’on traite la dette et on a déjà fait notre Plan de traitement de la dette », a conclu le chef du gouvernement.