Grève du SAMES : la réponse du ministère de la Santé face au débrayage des médecins

Face au mot d'ordre de grève de 48 heures déclenché pour les 8 et 9 septembre 2026 par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est sorti de son silence. Dans un communiqué officiel rendu public ce mardi 8 septembre 2026, la tutelle réaffirme sa détermination à garantir la continuité du service public de santé sur l'ensemble du territoire national.



Revenant sur les circonstances de la rupture des discussions dénoncée par le syndicat, le ministère explique qu'une rencontre technique s'était tenue la veille avec une délégation ministérielle de haut niveau intégrant le Secrétaire général, le Directeur de cabinet ainsi que les directeurs et coordonnateurs sectoriels. Retenu au démarrage par des obligations professionnelles, le ministre s'était engagé à rejoindre les échanges en cours de séance, mais les représentants du SAMES ont exigé sa présence immédiate avant de se retirer.



Tout en déplorant l'échec de cette session de concertation, le ministère de la Santé affirme prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des structures publiques et réitère son entière disponibilité à reprendre le dialogue dans les meilleurs délais pour examiner les points de la plateforme revendicative.