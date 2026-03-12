Azerbaïdjan : l’ancien Président Macky Sall annonce sa participation au Forum mondial de Bakou

L’ancien Président sénégalais, Macky Sall, a annoncé ce jeudi 11 mars sa participation au Forum mondial de Bakou, en Azerbaïdjan, dans un contexte où sa candidature au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies suscite des débats partout dans le monde.



«Je remercie le gouvernement azerbaïdjanais pour son aimable invitation au XIIIᵉ Forum mondial de Bakou, 12-14 mars 2026. Je me réjouis d’avoir contribué au panel sur le multilatéralisme en crise et la nécessité de repenser la coopération internationale», a écrit Macky Sall, dans une publication sur Facebook.



Pour le responsable politique, le thème de cette édition : "Combler les divisions dans un monde en transition", rappelle «un contexte mondial marqué par des crises multiples et complexes».



Ce forum a pour but de réunir d'anciens et actuels chefs d'État, des lauréats du prix Nobel et des experts pour discuter des défis mondiaux majeurs. Les sujets abordés concernent la Sécurité globale, le multilatéralisme en crise, l’action climatique (post-COP), l’intelligence artificielle, et les perspectives de développement pour l'Afrique.