Projet GTA: LEGS-Africa alerte sur les impacts environnementaux et appelle à la création d'un «Fonds Bleu»

Le Think tank LEGS-Africa a publié un rapport dressant la situation de référence des impacts environnementaux et socio-économiques du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Réalisée en collaboration avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, cette étude alerte sur la dépendance des communautés côtières, notamment les pêcheurs et les femmes transformatrices, vis-à-vis des ressources marines. Le rapport souligne des risques majeurs, tels que la pression sur les ressources halieutiques et les perturbations des écosystèmes.



Face à ces enjeux, LEGS-Africa propose la création d'un « Fonds Bleu » pour compenser durablement les impacts liés aux activités extractives et renforcer la résilience des populations littorales. Ce mécanisme vise quatre objectifs principaux, notamment le Soutien à la modernisation de la pêche artisanale et les activités économiques maritimes, le Financement de la restauration et la protection des écosystèmes côtiers.



Pour LEGS-Africa, «la mise en place d’un tel mécanisme constitue une opportunité stratégique pour renforcer la résilience des communautés côtières et assurer une meilleure redistribution des bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles». Le Think Tank annonce que cette publication sera suivie de nouveaux rapports annuels pour assurer un plaidoyer continu auprès des parties prenantes.