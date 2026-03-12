Nafila du jour: 04 rakkas pour être "pardonné de ses péchés"

23ème nuit: 4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 5 fois « Issadja a nasroulahi » et 5 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Celui qui aurait fait cela sera pardonné de ses péchés. 2 anges écriront ses bienfaits et effaceront ses méfaits ; il marchera dans la lumière et passera au Paradis comme l’éclair.