Sécurité routière en 2025: une baisse des accidents notée, plus d’un milliard d'amendes forfaitaires récoltées

Le commissaire principal de police, Elhadji Baity Cissé, a souligné, ce jeudi 12 mars 2026, lors de la présentation du bilan annuel des activités de la Police nationale, l’enjeu majeur que constitue la sécurité routière au Sénégal. Le commissaire a affirmé que « par rapport aux accidents, une baisse a été notée durant l'année 2025 dans le secteur de la police, qui normalement est due à la stratégie sécuritaire développée par l'institution policière au niveau opérationnel ».



« Et à cet égard, comme nous pouvons le noter sur le graphique, il y a moins de 30% pour les accidents matériels entre 2024 et 2025, moins de 27% pour les accidents corporels entre 2024 et 2025, et surtout moins de 40% pour les accidents mortels entre 2024 et 2025 », a-t-il soutenu.



Selon lui, ce travail s’est matérialisé au niveau des amendes forfaitaires. « La police a recouvré, durant l'année 2025, le montant de 1 415 111 000 de FCFA d'amendes forfaitaires à travers des infractions constatées et des verbalisations, ce qui dénote en tout cas l'engagement de la police pour appliquer la politique, la dynamique impulsée par le ministre de l'Intérêt et de la Sécurité Publique à ce que l'économie de l'indiscipline puisse financer la gestion de l'ordre public », a indiqué le commissaire Elhadji Baity Sène.



D’après le commissaire, « ce montant extrêmement important pourrait être justifié par la stratégie d'occupation du terrain, mais surtout par la digitalisation qui a fini d'être installée au niveau des outils de paiement, avec l'attribution, la dotation de PDA aux éléments, facilitant les paiements et le fait de mieux engranger les recettes fiscales de l'Etat ».



La police a effectué durant l’année 2025, 2 159 opérations de contrôle et a saisi 276 246 pièces administratives. Elle a également mis en fourrière 13 792 véhicules et 35 488 motos.