BAD : Amadou Hott défend sa vision pour une Afrique résiliente et durable lors d’un débat à Washington

Ancien ministre de l’Économie du Sénégal et ex-vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), Amadou Hott poursuit activement sa campagne pour la présidence de l’institution. Hier, jeudi, à Washington, il a pris part à un débat organisé par The Brookings Institution, réunissant les cinq candidats en lice.



Lors de cet échange, Amadou Hott a articulé sa vision autour de la transition énergétique, des infrastructures vertes et de la mobilisation du capital privé pour soutenir le développement durable.



« Hier, j’ai eu l’honneur de prendre part à un débat enrichissant aux côtés des autres candidats à la présidence de la Banque africaine de développement, organisé par The Brookings Institution. Nous partageons le même objectif : accélérer la transformation économique de l’Afrique », a déclaré l’ancien vice-président de la BAD.



En tant que candidat, dit-il, ma vision entend soutenir l’Afrique à réaliser son autonomie et à bâtir plus de résilience.



Amadou Hott s’engage notamment à œuvrer pour : « Renforcer les partenariats avec le secteur privé pour le développement des infrastructures clés (énergie, santé, éducation, agriculture). ⁠Développer les talents et l’emploi pour les jeunes et les femmes ».



Le candidat à la présidence de la BAD compte également soutenir les « réformes pour mobiliser davantage de ressources locales (recettes fiscales, investissements institutionnels). ⁠Tenir la promesse d’initiatives ambitieuses comme la Mission 300 pour l’accès à une énergie durable et d’accroître le soutien aux économies les plus vulnérables. »



L’élection du prochain président de la BAD est prévue le 29 mai 2025, lors des Assemblées annuelles de l’institution à Abidjan. Ce débat a constitué une plateforme précieuse pour comparer les visions et les priorités des candidats, à un moment où la BAD joue un rôle stratégique dans le développement économique et social de l’Afrique.