BAL 2024 : Al Ahly Benghazi vs Cape Town, première affiche des demi-finales

La première demi-finale de la phase finale de la BAL 2024 à Kigali opposera, à la surprise générale, les libyens d’Ahly Benghazi et les sud-africains de Cape Town.



Au premier quart de finale, Ahly Benghazi a surpris le tenant du titre égyptien Al Ahly et l’éliminer sur le score de 86-77. Dans le second quart de finale, Cape Town a réussi à battre et éliminer le leader marocain de cette phase, FUS Rabat, sur le fil 91-88.



Le représentant tunisien, l’US Monastir affronte ce lundi, à 15h00 (GMT) les nigérians de Rivers Hoopers alors que le dernier quart opposera à 18h00 (GMT) Petro Luanda (Angola) et l’AS Douanes (Sénégal).