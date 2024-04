BAL 2024 : Dakar accueille pour la troisième fois la Conférence Sahara

La Conférence Sahara du Basket Africa League se tiendra du 04 au 12 mai prochain à Dakar Arena de Diamniadio, a annoncé le président, Amadou Gallo Fall.



« On est heureux de revenir à Dakar Arena pour la 3ème fois. On veut remplir la salle en travaillant avec les équipes locales, les écoles de basket et surtout, la Fédération sénégalaise de basket », a déclaré M. Fall lors d’une conférence de presse.



Gallo Fall a indiqué que le club de l’AS Douanes va représenter le Sénégal à cette quatrième édition de la Basketball Africa League (BAL). Finaliste de la dernière édition l’AS va affronter l’Armée patriotique rwandaise, les Rivers Hoopers (Nigeria) et l’US Monastir (Tunisie).



Amadou Gallo Fall a estimé que « le BAL est là pour exposer et exprimer l’excellence en Afrique » estimant qu’il « nous faudra de l’expertise locale pour construire la meilleure ligue de basket au monde. On a 12 équipes dans la Ligue. On veut avoir un niveau de compétition élevé. Je crois qu’on aura une conférence Sahara compétitive. On souhaite une bonne performance à l’AS Douanes et aux autres équipes », a-t-il souligné.



Pour la quatrième saison, 48 matchs seront joués entre l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Sénégal et le Rwanda, renseigne l’APS.