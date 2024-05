BAL 2024 : l’AS Douanes bat Rivers Hoopers et affronte Petro de Luanda en quart de finale

Bonne entrée en matière de l’AS Douanes dans les play-offs de la Basket Africa League (BAL) au complexe sportif BK Arena de Kigali. Malgré des signes de faiblesse lors du 4e quart-temps, les Gabelous se sont imposés devant les Nigérians de Rivers Hoopers (63-57).



L’AS Douanes remporte ainsi son match de classement et jouera lundi le quart de finale devant Petro Luanda. Un adversaire que les Gabelous ont éliminé en demi-finale lors de la précédente édition.



En lever de rideau, Monastir a arraché la victoire devant Petro de Luanda (67-70).



Pour rappel, les trois meilleures équipes de Conférence Sahara (Rivers Hoopers, AS Douane, US Monastir), de la Conférence Kalahahi (FUS de Rabat, Petro Angola, Cape Town Tigers) et les deux meilleures de la Conférence Nile (Al Alhy de l'Égypte, Al Ahli du Libye) sont en lice dans ces play-offs de la saison 4 de la BAL.



Ces 8 équipes sont scindées en deux tableaux. L'un regroupe le tenant du titre Al Alhy de l'Égypte, Al Ahli de la Libye, Cape Town Tigers et FUS de Rabat. L'autre tableau réunit Rivers Hoopers, AS Douane, US Monastir et Petro Luanda,



Dans un premier temps, ces play-offs permettront de déterminer le classement des équipes en direction des quarts de finale.



Après deux matchs joués par chaque équipe, un classement définitif permettra de déterminer les quarts de finale. Les leaders des deux tableaux croiseront les 4èmes, les 2èmes hériteront des 3èmes lors des quarts de finale.