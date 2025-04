BAL - Conférence Sahara : Monastir défie Kriol Star, l'ASC Ville de Dakar face au géant Petro Luanda

La tension monte à la Dakar Arena ce mardi 29 avril pour la troisième journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL). Deux affiches palpitantes sont au programme, avec quatre équipes en quête de suprématie dans un groupe extrêmement disputé.



À 17h00, l'US Monastir, champion de la BAL 2022, tentera de confirmer sa montée en puissance face aux surprenants Cap-Verdiens de Kriol Star. Ces derniers, novices dans la compétition, ont déjà prouvé qu'ils ne sont pas venus en simples figurants, grâce à une défense agressive et un jeu rapide.



La seconde rencontre à 19h00 verra l'ASC Ville de Dakar défier le mastodonte angolais Petro Luanda. Portés par leur public, les Dakarois auront à cœur de réaliser l'exploit face à l'un des favoris du tournoi. Petro, fort de son expérience et de son effectif bien rodé, n'a cependant pas droit à l'erreur après un revers inattendu lors de la première journée.



Avec une victoire et une défaite chacun, ces quatre clubs joueront gros ce soir. L'enjeu est simple : prendre une option sérieuse pour la qualification en phase finale de la BAL.





Le programme de la 3e journée :



17H00 : US Monastir v Kriol Star



19H00 : ASCVD v Petro Luanda