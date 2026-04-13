BAL Saison 6 : Moustapha Gaye mise sur un socle local et des renforts d'élite pour la Conférence Sahara

L'ASC Ville de Dakar a officialisé, ce lundi, la liste des 13 joueurs sélectionnés pour disputer la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), prévue du 24 avril au 3 mai à Rabat, au Maroc. Pour cette deuxième participation consécutive, l'entraîneur Moustapha Gaye a choisi de bâtir son effectif autour d'une forte ossature sénégalaise, épaulée par des recrues internationales de haut rang.



Un effectif entre identité nationale et expertise internationale

Le groupe se compose de huit joueurs locaux, dont Lamine Badji et Samba Dali Fall, complété par cinq renforts étrangers stratégiques. Parmi eux, l'ivoirien Souleymane Diabaté, double vainqueur de la compétition, apporte une expérience inégalée. Les Français Axel Toupane et Matthieu Missonnier, ainsi que les intérieurs Deng Angok Yak Deng (Soudan du Sud) et Ater Majok (Soudan), viennent muscler un effectif qui avait manqué de peu la qualification pour les Final 8 l'an dernier.



L'enjeu : Effacer le revers de la saison dernière

Dernière de sa conférence lors de l'édition précédente avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, l'équipe dakaroise vise cette fois-ci une place parmi les meilleures. Malgré l'élimination précoce l'an passé, l'ASC Ville de Dakar s'était distinguée par un exploit retentissant en battant le champion de l'époque, Petro Luanda. Cette année, le représentant sénégalais devra batailler dans une poule relevée comprenant notamment Al Ahly (Égypte) et le FUS de Rabat (Maroc), hôte de la compétition.



Le calendrier de la compétition

Après les phases de poules à Rabat, les meilleures équipes rejoindront les qualifiés de la Conférence Kalahari — dont Al Ahly de Tripoli et le Petro de Luanda — pour les play-offs prévus du 22 au 31 mai à Kigali, au Rwanda. Pour Moustapha Gaye et ses hommes, l'objectif est clair : transformer les espoirs de la saison dernière en une qualification historique pour la phase finale.

