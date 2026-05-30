Justice à Kolda : Dix ans de réclusion criminelle pour le viol collectif d’une fillette de 12 ans

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda a condamné B. Souané (20 ans) et D. Kandé (26 ans) à dix ans de réclusion criminelle pour le viol collectif d’une mineure de 12 ans. Reconnus coupables de viol collectif, pédophilie et usurpation de fonction, les deux accusés devront également verser solidairement 500 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.

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