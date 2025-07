BFEM 2025 : l’IEF de Kaolack-commune enregistre un taux de 47,89℅ au premier tour

La commune de Kaolack a enregistré un taux de réussite de 47,89℅ à l’issue du premier tour de la session 2024-2025 du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), a appris l’Agence de presse sénégalaise (APS) auprès du secrétaire général de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), Assane Badji.



Pour la session 2024-2025 du BFEM, la commune de Kaolack avait présenté 4.153 candidats, dont 2.437 filles et 1.716 garçons.



Au total, 4.084 candidats étaient présents, dont 2.400 filles et 1.684 garçons, soit un taux de présence de 98,34℅, précise M. Badji.



Toujours selon les informations relayées par l’APS, à l’issue du premier tour de cet examen, 1.956 candidats sont déclarés admis d’office.



« Parmi ces admis, nous comptons 1.148 filles, soit 47,83℅, et 808 garçons représentant un pourcentage de 47,98℅ », a souligné l’inspecteur de l’éducation Assane Badji.



Selon lui, un nombre « très important » de candidats a été proposé à subir le second tour, mercredi, notamment 1.634 prétendants au diplôme du BFEM, dont 680 filles et 817 garçons.



« Si ces candidats passent, nous allons réaliser une performance de 87,30℅. Nous espérons qu’ils vont passer, puisqu’il s’agit de vérifier certaines performances et de chercher à les confirmer ou à les infirmer », a expliqué le secrétaire général de l’IEF de Kaolack-commune.



« Pour la plupart des cas, ce sont des tendances qui vont dans le sens de confirmer le doute qu’on avait sur ces candidats. Donc, nous espérons attendre les 87% », a indiqué M. Badji.