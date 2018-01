BREAKING !!! Olivier Giroud a signé un contrat d'un an et demi avec Chelsea

Olivier #Giroud est un joueur de @ChelseaFC ! Tout est bouclé. Transfert avoisinant 18,5M€ hors bonus. Comme annoncé par @BilelGhazi contrat de 18 mois plus 1 année en option. Officiel dans les prochaines minutes. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 31 janvier 2018

Oliver Giroud vient de signer un contrat de 18 mois avec une année d'option en plus avec Chelsea, pour un montant hors bonus de 18,5 millions d'euros. Selon le Rédacteur en chef de RMC Sports, tout a été bouclé et l'officialisation va se faire dans quelques minutesL'international français n'était pas titulaire à Arsenal et la venue de Pierre-Emerick Aubameyang allait davantage compliquer sa situation. A Chelsea, Giroud pourrait chiper la place de titulaire à Alvaro Morata, dont l'efficacité est décriée par les fans des Blues.